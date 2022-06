Durante las últimas jornadas se confirmaron cuáles serán los juegos que se liberarán durante el mes de junio para los suscriptores de PlayStation Plus.

Como es costumbre, Sony presentó los títulos que entrega mensualmente a los usuarios ‘premium’ de su plataforma. Para esta ocasión son tres videojuegos los que estarán disponibles en el catálogo.

Luego de varios rumores se oficializó la noticia y se confirma el God of War (2018) liderando las opciones de descargas. Los otros dos juegos son Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl.

Tus juegos mensuales de PlayStation Plus para junio: 🪓 God of War

🥷 Naruto to Boruto: Shinobi Striker

🥷 Naruto to Boruto: Shinobi Striker

🧽 Nickelodeon All-Star Brawl

Respecto a los videojuegos que Sony tenía para el mes de mayo (FIFA 22, Tribes of Midgard y Curse of the Dead Gods) podrán ser bajados sin costo adicional hasta el lunes 6 de junio.

Los tres juegos que PlayStation Plus anunció estarán disponibles para ser descargados a partir del 7 de junio hasta el 4 de julio. Es importante aclarar que no hay diferencia si te suscribes durante los próximos días, no hay plazo previo.

Otro punto a tener en cuenta es que se mantendrán dentro de esta fecha para todos los usuarios del Plus, sin importar el tipo de membresía que adquieran con el cambio de formato que se implementará.