Playstation Plus llegará a Chile con más de 700 videojuegos

Playstation lanzó una nueva versión de Playstation Plus, que incluye juegos de alta calidad así como reversiones de clásicos de antaño. Plus cuenta con más de 700 juegos ofrecidos, y más de 47 millones de miembros en el servicio.

El servicio incorporá juegos populares como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2 y Returnal para los miembros de Extra y Premium/Deluxe.

También estarán clásicos legendarios, como Ape Escape, Super Stardust Portable, Syphon Filter y Tekken 2, entre muchos más títulos icónicos adaptados para la compatibilidad con PS5 y PS4.

PlayStation Plus llegará a Chile y el resto de América el próximo 13 de junio. Por el momento, la suscripción ya aterrizó en parte del mercado asiático, llegando a Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Tailandia.

PlayStation Plus es la unión del antiguo servicio con PlayStation Now. Ofrece más opciones y valor a los usuarios en tres planes de membresía a nivel mundial: Essential, Extra y Premium (Deluxe en mercados sin acceso a PS Now). El enfoque está en ofrecer una colección de juegos organizada y diversa. Además contará con cientos de títulos de alta calidad para elegir cuando se suscriban a Extra o Deluxe.

Days of Plays

Playstation además comenzó sus “Days of plays”, donde ofrecen una variedad de ofertas en los juegos favoritos de PlayStation para tienda física y online. Estará disponible desde este 25 de mayo hasta el 8 de junio en la plataforma.

Algunos de los juegos más populares, como The Last of Us Part II, Dualsenses Black / White, Uncharted: Legacy of Thieves Collection y Ghost of Tsushima tendrán hasta un 49% de descuento.