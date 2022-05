Durante las últimas horas Fortnite presentó una nueva alianza y esta vez lo hace con Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, siendo una de las más icónicas.

El popular videojuego Battle Royale se ha posicionado entre los más grandes del mundo gamer en la actualidad y sus aliados siguen la misma línea.

La nueva colaboración con Marvel continúa con la tónica de juntarse con importantes títulos, personalidades y artistas. Hace algunas semanas se notificó lo propio con Star Wars y hoy le tocó a otra exitosa franquicia.

Doctor Strange 2, una de las películas más esperadas de este año, fue recientemente estrenada y ya se ha generado bastante revuelo. Detrás al éxito de la película, Disney y Marvel llegaron a un acuerdo con Epic Games para llevar contenido temático al juego.

Anteriormente se había informado sobre esto, que se vería representado con la presencia del hechicero, pero ahora se dio un nuevo anuncio. El doctor Stephen no llegará solo, ya que la Bruja Escarlata también se sumará al título.

La skin de Wanda Maximoff cuenta con el traje original más su mochila retro capa. También cuenta con una picota para obtener materiales y un gesto (manipulación de energía psíquica).

Además, el personaje llega con otros detalles como que se ilumina cuando el usuario inflige daño y la pantalla de carga a través de la Dimensión Espejo.

Solo la skin tiene un valor de 1.500 pavos (moneda del juego) y para adquirir todo se deberá pagar 2.600, pero actualmente hay una oferta que deja el precio a 1.800.

De esta manera, Fortnite sigue trabajando con Marvel y junto al Doctor Strange ahora se suma la Bruja Escarlata como una apariencia jugable especial para fanáticos.

Knowledge, power, and pain makes Scarlet Witch just who she’s meant to be.

Grab the Scarlet Witch Set in the Item Shop now! pic.twitter.com/Ii57XctWL4

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2022