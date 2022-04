Durante los últimos días se han dado a conocer diversos rumores e imágenes que apuntan a una nueva colaboración entre Star Wars y Fortnite.

El popular videojuego shooter tiene millones de usuarios en todo el mundo y gracias a su estrategia de colaboraciones logra atraer a todo tipo de público.

Sus trabajos en base a las skin, armas y todo tipo de accesorios están vinculados con reconocidas celebridades e incluso algunas marcas globales.

Cantantes como J Balvin, el dúo Silk Sonic, ligas deportivas como la NBA e incluso eventos en vivo con diferentes artista musicales han pasado por el juego.

Ahora surge información en torno al regreso de la franquicia de LucasFilm, que ya ha estado presente en el Battle Royale de Epic Games. Hace un tiempo el cazarrecompensas Boba Fett tuvo su propia aparición.

Esta vez, una filtración de LunakisLeaks muestra cómo serían los personajes jugables con los sables de luz característicos de los jedi y los sith en la saga.

Here is gameplay of the 4 Lightsaber's in chapter 3 season 2 | #Fortnite pic.twitter.com/Uyp9tJYaas

— LunakisLeaks – Fortnite Dataminer (@LunakisLeaks) March 25, 2022