Como es costumbre desde hace ya varias décadas, la canción Feliz Navidad de José Feliciano se apodera de miles de casas latinas en las celebraciones de fin de año.

Y es que esta pieza musical bilingüe lanzada en 1970 se ha convertido en un verdadero himno navideño, dominado listas y ranking globales incluso en distintos idiomas.

Pero su éxito actual se forjó a partir de una historia con orígenes oscuros y muy difíciles para su crecimiento como artista, estando vinculada incluso a la discriminación.

El puertorriqueño, ciego desde su nacimiento en Lares, enfrentó un boicot radial tras su controvertida interpretación del himno estadounidense en un partido de la Serie Mundial de 1968 entre Tigres de Detroit y Cardenales de San Luis.

Aquel 7 de octubre, su versión con toques de blues, soul y jazz generó abucheos y acusaciones de sacrilegio, lo que llevó a las emisoras a silenciar su música. “Arruinó mi carrera”, admitió el artista en 2006 a Associated Press, señalando que “fue realmente un momento duro”.

En ese contexto, Rick Jarrard, su productor y amigo, lo convenció de componer un sencillo para el álbum homónimo, pese al pánico inicial de Feliciano por competir con gigantes como Irving Berlin.

“Sentí pánico”, relató a NBC News’ Today. Pero desde esas emociones surgió la creatividad y motivación. La nostalgia por las parrandas boricuas inspiró la letra simple en inglés y español, grabada en estudios de RCA en Los Ángeles aquel verano boreal, evocando su familia de 11 hermanos.

Impacto duradero

Hoy, con más de 65 años de carrera en los que ha ganado siete Grammy y un Latin Grammy, José Feliciano puede alardear de que supo darle voz a un verdadero éxito y clásico inolvidable de Navidad en medio de tiempos malos.

La canción se posiciona 12º en el Holiday 100 de Billboard, destacando como la única latina en esa lista. Versiones de Celine Dion, Michael Bublé, Raphael, Gloria Gaynor, BTS e It Dies Today subrayan su versatilidad, gracias a su sencillez bilingüe en una era sin navideños similares.

Leila Cobo, presidenta de Billboard Latin, destaca que “Feliciano escribió el tema casi de broma” y que “no quería grabarlo por lo simple que era. Fue el productor quien insistió”.

En 2009 ingresó al Salón de la Fama de los Grammy, uniendo culturas: “Nadie puede molestarse porque alguien cante Feliz Navidad en español o en inglés”, reflexionó Feliciano.