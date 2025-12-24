Los deseos de Navidad del mundo del deporte en Chile

Navidad es una fecha especial para repartir buenos deseos, reunirse con los seres queridos y vivir momentos de paz tras un año movido y con algunos sinsabores.

Por ejemplo, el centenario de Colo Colo fue sombrío, con eliminación de competencias internacionales, conflictos internos, una campaña deportiva al debe y cambio de entrenador, entre otras anécdotas.

Quizás por lo mismo el presidente del Club Social y Deportivo, Edmundo Valladares, no se anduvo con chicas y armó una larga lista para el Viejo Pascuero. “Mejorar mucho más el rendimiento del primer equipo masculino, seguir trabajando firme en el fútbol joven, la consolidación definitiva del Colo Colo femenino y que las ramas del Club Social sigan creciendo. Esos son grandes sueños, con una base societaria cada vez más grande”, resaltó.

Con gusto a poco quedó también el hincha de la U, que pensó en ser campeón, y que celebró hasta las semifinales de la Copa Sudamericana, tras un año en que fueron castigados sin ir al estadio tras incidentes en la cancha de Independiente, Argentina.

Un azul de corazón que se despidió hace poco, Walter Montillo, apostó por el título del Romántico Viajero, ahora sí, el 2026. “Dios quiera que sí, más que nada por los jugadores, que lo viene haciendo bien, pero en un equipo grande es salir campeón, no queda otra. Ojalá puedan jugar bien a la pelota y salir campeones, hace mucho que no sucede”, recordó la “Ardilla”.

La U miró para arriba a Coquimbo, que fue el monarca con una campaña histórica de 15 triunfos consecutivos. El regalo navideño fue anticipado para los “piratas”, pero el que espera un obsequio en adelante es Hernán Caputto, nuevo DT tras la salida de Esteban González. “Tengo la posibilidad de estar en un gran equipo, agradecer también el haber estado en Copiapó, que fue muy importante”, planteó el exportero.

Los que no han parado de festejar, y lo seguirán haciendo hasta fin de año, son los lilas de Deportes Concepción, flamante ascendidos a la Primera División del fútbol chileno. Con 41 años, su goleador Joaquín Larrivey espera seguir estirando los abrazos en una nueva temporada, donde con 42 en el carné desde agosto, piensa seguir marcando en las redes rivales.

Haciendo una pausa, el “Bati” Larrivey propone llevar la Navidad a su sentido original. “Lo más importante, paz y amor. Que sea una celebración tranquila, que se disfrute, y los mejores augurios para mi familia, mis amigos y Deportes Concepción, que venga lo mejor de lo mejor para el próximo año, que será muy exigente”, repasó.

Los deseos más allá del fútbol

El polideportivo cerra un año de luces y sombras, y quiere aún mejores noticias en lo que viene de la mano del Viejo Pascuero. La campeona olímpica, Francisca Crovetto, cuestionó el presupuesto estatal 2026 para el deporte.

En modo más positivo, anhela compatibilizar mejor sus entrenamientos con su nuevo rol de mamá. “Me voy a enfrentar al alto rendimiento siendo mamá, algo que quería y se concretó. Quiero clasificar a los Juegos Olímpicos 2028 y volver a soñar con una final olímpica y, por qué no, con una medalla”, reflexionó.

Premiada por todos lados este fin de año ha sido Martina Weil, que se hizo notar en el Mundial de Atletismo, y quiere mejorar su performance también en competencias bajo techo. Destacada como la mejor en la Gala Olímpica, y coronada como la atleta del año por el Círculo de Periodistas Deportivos, se alista para los Juegos Odesur 2026 y pide de regalo que la salud la acompañe.

“Mi deseo es que los atletas tengan un año sin lesiones, sin dolores. Este año me fue tan bien porque no me tuve que operar la rodilla, cosa que tuve que hacer dos veces. Es seguir sana. Físicamente es una bendición. Deseo un año sin lesiones”, planteó la récord nacional de los 400 metros planos.

Es lo que piden nuestros referentes deportivos al Viejo Pascuero. Tras la Nochebuena y el cierre de este 2025, sabremos si esos deseos se hacen o no realidad.