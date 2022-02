Rumores indican que Snoop Dogg podría llegar a “Call of Duty”

Durante la última semana se viralizó un rumor que asegura que el cantante Snoop Dogg llegaría a Call of Duty en las próximas actualizaciones del videojuego.

No es raro que noticias como estas sean cada vez más comunes en el mundo gamer, ya que las alianzas con el mundo del espectáculo son una fórmula de éxito.

Diferentes juegos buscar cerrar acuerdos con cantantes, series o películas. Uno de los títulos reconocidos por este tipo de estrategia es Fortnite, quienes han tenido contacto con Silk Sonic o incluso hace un tiempo con Boba Fett (Star Wars).

Pero Call of Duty no se queda atrás y Warzone ya cuenta con sus propias skin de reconocidos personajes. Rambo, Ghostface y Levi, del anime Ataque a los Titanes, son algunos de los operadores jugables.

Ahora, desde Activision planean otra colaboración con el rapero Snoop Dogg para que llegue a Warzone y Vanguard. Por el momento no existe confirmación oficial, pero son varios los especializados en filtraciones que ya pusieron la noticia en circulación.

En el reporte del usuario ZestyCodLeaks en su cuenta de Twitter se compartió lo que parecía ser un arte conceptual previo a su realización definitiva.

En la imagen, que fue bajada rápidamente, se podía ver al artista con una MP-40 y vistiendo un atuendo típico de la Segunda Guerra Mundial. Claramente contaba con sus característicos lentes de sol, una cadena y un sombrero.

Hay que tener en cuenta que el cantante ya trabajó con Activision narrando un DLC en Call of Duty: Ghosts del año 2014. Si bien no se trata de un antecedente revelador, deja a pensar que no se trata de una idea descabellada.

Sin confirmación oficial ni grandes detalles, algunos ya especulan que Snoop Dogg llegaría a Call of Duty: Warzone y Vanguar, el próximo 4 de abril.