Choque entre auto y colectivo deja seis heridos en límite Viña del Mar–Valparaíso: conductora dio positivo en alcotest
De acuerdo a la información preliminar, la mujer no habría respetado la luz roja del semáforo.
Durante la madrugada de este domingo, se produjo un grave accidente de tránsito en el límite entre Viña del Mar y Valparaíso, que dejó a seis personas lesionadas.
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 5:00 horas en la intersección de la calle Viana con Avenida La Marina, donde un vehículo no habría respetado la luz roja del semáforo, consignó T13.
A raíz de lo anterior, impactó a un colectivo que transitaba correctamente, dejando seis personas heridas: cuatro ocupantes del automóvil y dos del vehículo de locomoción colectiva.
Positivo en alcotest
Al lugar llegó personal de Carabineros, quienes realizaron el alcotest a la conductora del vehículo particular, el cual arrojó resultado positivo. En paralelo, Bomberos efectuó el rescate de los involucrados, uno de los cuales quedó en estado de gravedad.
Por instrucción de la Fiscalía de Viña del Mar, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la institución uniformada quedó a cargo de realizar los peritajes correspondientes.
