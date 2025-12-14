Choque entre auto y colectivo deja seis heridos en límite Viña del Mar–Valparaíso: conductora dio positivo en alcotest

Durante la madrugada de este domingo, se produjo un grave accidente de tránsito en el límite entre Viña del Mar y Valparaíso, que dejó a seis personas lesionadas .

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 5:00 horas en la intersección de la calle Viana con Avenida La Marina, donde un vehículo no habría respetado la luz roja del semáforo, consignó T13.

A raíz de lo anterior, impactó a un colectivo que transitaba correctamente, dejando seis personas heridas: cuatro ocupantes del automóvil y dos del vehículo de locomoción colectiva.

Positivo en alcotest

Al lugar llegó personal de Carabineros, quienes realizaron el alcotest a la conductora del vehículo particular, el cual arrojó resultado positivo. En paralelo, Bomberos efectuó el rescate de los involucrados, uno de los cuales quedó en estado de gravedad.