Regalo navideño para los gamer y fans de Star Wars: Filtración muestra cómo será la skin de Boba Fett en Fortnite

Fortnite, uno de los videojuegos más populares de los últimos años, realizó una alianza con Star Wars, una de las franquicias más icónicas y, como resultado, presentarán a Boba Fett en el mundo gamer.

A mediados de noviembre se dieron a conocer las primeras noticias en relación a esta colaboración entre dos de las marcas más consumidas en la actualidad.

El mundo del entretenimiento celebra con este trabajo en conjunto que nos mostrará al emblemático personaje de La Guerra de las Galaxias en el Battle Royale.

Siendo uno de los personajes más queridos, populares y, a la vez misteriosos, Fett aterrizará al mundo desarrollado por Epic Game. Este hecho llega en un momento especial, ya que estamos ad portas del estreno de la serie de Lucasfilm y Disney +, The Book of Boba Fett.

La noticia que surgió como un rumor fue tomando fuerza con el pasar de los días y hoy se reafirma con una filtración. El creador de contenido relacionado al videojuego, Hypex, compartió una imagen en Twitter que se viralizó rápidamente.

BOBA FETT SKIN REVEAL! (Releases on Friday)

"Just a simple man making his way through the galaxy like his father before him – available in the Item Shop now!" pic.twitter.com/xexbQSyxkI

— HYPEX (@HYPEX) December 23, 2021