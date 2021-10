PlayStation PC: Sony presentó un sello para editar videojuegos en computadores

Sony presentó un nueva marca, bajo el sello de PlayStation, que pretende expandir y seguir trabajando en la estrategia del mundo de los videojuegos en PC.

Bajo el marco del State of Play realizado el miércoles 27 de octubre, la desarrolladora anunció que realizarán modificaciones en los juegos para computadores.

Hasta ahora, en la categoría de editor aparecía el sello PlayStation Mobile Inc., marca que está presente en varios títulos de la compañía.

Sin embargo, algunos usuarios de Steam ya habían detectado un cambio en algunos juegos como Days Gone, Guns Up! y Everybody’s Gone to the Rapture.

En dichos videojuegos ya se aprecia la modificación que evidencia la llegada de PlayStation PC LLC, nueva apuesta de Sony que marca un nuevo paso.

La compañía es clara respecto a sus planes a futuro y este nuevo nombre indica que más lanzamientos para computadoras vienen en camino.

Según indicó el gerente ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, con esta iniciativa esperan que los juegos exclusivos de PS lleguen a una mayor audiencia.

Cabe mencionar que este será un proceso que se desarrollará de forma paulatina, ya que la empresa sigue enfocada fuertemente en las consolas.

Entre algunos proyectos destaca el desarrollo de God of War: Ragnarök, un videojuego con miras a PS5, pero seguramente en un futuro será lanzado para PC.

En este sentido, el jefe de PlayStation Studios, Hermen Hulst, reconoció hace un tiempo sobre el proceso de expansión y confirmó que otros de sus juegos llegarán tarde o temprano a computadoras.

Así, PlayStation PC, que ya es un hecho, tomará cada vez más importancia en la compañía, apostando por una importante expansión en el mundo gamer.