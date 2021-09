God of War: Ragnarok presentó su primer adelanto y se entregaron detalles sobre el título

Durante la jornada de este jueves se presentó God of War: Ragnarok, un nuevo título que se suma a la popular saga de videojuegos de PlayStation.

Este día se llevó a cabo el PlayStation Showcase, un evento que cerró con broche de oro al mostrar las primeras imágenes del nuevo juego producido por Santa Mónica.

A través de un tráiler se mostró la aventura que se desarrollará en un gélido mundo para conocer más sobre el viaje de Kratos y Atreus. Además, se logra captar el paso de los años al ver que el hijo del protagonista ya no es un niño.

A un año de que se confirmara una secuela del God of War de 2018, al fin podemos apreciar un gameplay que muestra el aspecto que tendrá en su versión para PlayStation 5.

