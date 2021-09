Cambia las letras de tus mensajes de WhatsApp con este truco

En tiempos de pandemia, la virtualidad se instaló con más fuerza en nuestra cotidianidad. De esa manera, plataformas como WhatsApp, y redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook reforzaron su popularidad. De hecho, el servicio de mensajería instantánea WhatsApp, es una de las herramientas más utilizadas en el mundo con múltiples funciones para el envío de mensajes.

Además, la cantidad de usuarios activos en WhatsApp ya superó los dos mil millones, lo que la posiciona en el podio de las apps. Ese mismo auge es aprovechado por los desarrolladores de WhatsApp para implementar nuevas herramientas y optimizar las existentes.

No obstante, WhatsApp esconde trucos que no todo el mundo conoce. De hecho, tiene una función “oculta” que permite personalizar tu cuenta e incluso cambiar la tipografía de tus mensajes en la app.

Cómo cambiar las letras de tus mensajes de WhatsApp

El truco para resaltar o cambiar la letra de tus mensajes en WhatsApp consiste en escribir un determinado carácter delante y detrás de la palabra. Estas son las opciones:

Para colocar una palabra, una frase o un texto en negrita solo deberás encerrar los caracteres entre asteriscos. * Ejemplo *.

*. Si lo que deseas es activar las cursivas entonces tendrás que colocar un guion bajo antes y después de la palabra, frase o texto. _Ejemplo_.

Para tachar palabras el proceso es muy similar, deberás escribir virgulillas (~) antes y después del texto que deseas aparezca tachado. ~Ejemplo~.

Cabe destacar que estas alternativas solo te permiten editar las tipografías en los mensajes que envías a través de un chat en el popular servicio de mensajería. Para hacer cambios más significativos a nivel estético, puedes descargar otras aplicaciones, algo que no es aconsejado por la app propiedad de Facebook Inc. No obstante, es la alternativa a la que recurren muchas de las personas para personalizar su cuenta de WhatsApp.

