Rift Tour: Ariana Grande dará una serie de conciertos en Fortnite

La artista estadounidense Ariana Grande será la próxima cantante en colaborar con el videojuego Fortnite, donde dará un concierto en el Battle Royal.

Fortnite se ha convertido en un exponente de la entretención más allá de su modo de juego, ya que hace un tiempo ha enriquecido la experiencia de sus jugadores con conciertos y colaboraciones de estrellas famosas a nivel mundial.

Este primero de agosto el juego presentó el Rift Tour con la participación especial de Ariana Grande quien brindará un concierto en la plataforma digital.

Excuse us, Ariana is coming!

Fortnite Presents the Rift Tour featuring @ArianaGrande kicks off August 6 at 6 PM ET #RiftTourhttps://t.co/1ljUFig39F pic.twitter.com/GDCnr24Wh9

— Fortnite (@FortniteGame) August 1, 2021