Travis Scott reveló cuánto dinero ganó con su concierto especial en Fortnite

El concierto virtual de Travis Scott en el videojuego “Fortnite” rindió “solo” un tercio de lo que fue una gira, informa Forbes.

Este espectáculo le valió al rapero alrededor de 16,5 millones de euros, una importante cifra si se compara con los 44,3 millones que recaudó con los 56 conciertos que dio con su gira Astroworld.

Este concierto virtual, que tardó meses en planificarse y que fue todo un éxito, se llevó a cabo gracias a que los responsables del Fortnite visitaron personalmente al músico.

Para Scott, este evento online fue una oportunidad única para divertirse sin límites, ya que “crea un mundo que las licencias no te permiten hacer, los bomberos no te dejarán hacerlo, las leyes de construcción no te permitirán hacerlo”.