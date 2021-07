Lucasfilm contrató a youtuber que aplicó deepfake a escena de “The Mandalorian”

Un youtuber llamado Shamook está viviendo el sueño de cualquier fanático de Star Wars: trabajar para Lucasfilm. ¿Cómo? Gracias a sus habilidades con la técnica digital “deepfake”.

Hace algún tiempo, Shamook rehizo una escena clave de The Mandalorian – la serie de Disney + – en donde aparece un joven Luke Skywalker.

En el video compartido por Shamook, el momento fue retocado para hacer parecer aún más real el rostro rejuvenecido del actor Mark Hamill.

Lucasfilm vio el video y desde la compañía apreciaron el talento que el youtuber demostró tener con el “deepfake”, motivo por el que decidieron contratarlo.

Esta técnica es algo recurrente en los tiempos actuales. Sin ir más lejos, incluso Paul McCartney la utilizó en su último videoclip.

Los comentarios del youtuber sobre su nuevo trabajo en Lucasfilm

El realizador de videos llevaba un tiempo sin publicar nuevo material en su canal de Youtube, por lo que decidió salir a comentarle a sus seguidores el motivo.

“Como algunos de ustedes ya saben, me uní a ILM/Lucasfilm hace unos meses y no he tenido tiempo para trabajar en ningún contenido nuevo de YouTube”, escribió Shamook.

Así, el trabajador audiovisual aseguró que logró formar parte del equipo Iindustrial Light and Magic. “Ahora que me he adaptado a mi trabajo, las cargas deberían comenzar a aumentar nuevamente. Seguirán siendo lentos, pero es de esperar que no estén separados por meses”, añadió.