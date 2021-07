Paul McCartney rejuveneció en el video de “Find my way” junto a Beck

Paul McCartney sigue innovando a sus 79 años. No conforme con haber desarrollado una histórica carrera junto a The Beatles, en pleno 2021 estrenó un video en donde utilizó tecnología del deepfake para poder presentar un aspecto más juvenil, digno de su época dorada, para el clip promocional del remix de “Find my way”, en donde participó junto al compositor Beck.

Según consignó Radio Futuro, el clip fue dirigido por Andrew Donoho, coreografiado por Phil Tayag y coproducido por Hyperreal Digital, una compañía que «se especializa en la creación de avatares digitales hiperrealistas».

El videoclip corresponde al single remix de “Find my way”, el cual fue reimaginado por el artista estadounidense Beck, quien le dio un tono adicional de frescura a la canción que venía en el álbum “McCartney III”, el cual posteriormente fue remezclado por diversas personalidades de la música mundial en el disco “McCartney III Imagined”, en donde participaron artistas como Damon Albarn y Phoebe Bridgers.

En el corte audiovisual se ve a un juvenil Paul, quien realiza una coreografía al ritmo de la canción. Para el final del metraje, hay una escena que a más de un espectador lo puede sorprender: Resulta que la persona que bailó durante todo el tiempo era Beck, quien descubrió su rostro, el cual estaba cubierto con una máscara del mítico ex Beatle.

Puedes ver el video de “Find my way” a continuación: