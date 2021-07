EA play: Star Wars será el gran ausente tras anunciar que no presentarán videojuego

Mediante su cuenta de Twitter, EA Star Wars dio a conocer que para la próxima versión del EA Play no habrá noticias sobre un nuevo juego.

Tras el éxito que obtuvo Star Wars Jedi: Fallen Order existía una nueva esperanza de que la franquicia estrene un nuevo videojuego.

El público también ha levantado una campaña por redes sociales para que se trabaje en una tercera entrega de su popular juego Star Wars Battlefront. Incluso la experiencia que ofreció Electronic Aarts con Squadrons, donde podemos ser pilotos de cazas estarles, entusiasmaba a los más fanáticos.

We won’t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd…but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away!

— EA Star Wars (@EAStarWars) July 15, 2021