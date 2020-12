Hayden Christensen y Ewan McGregor volverán a interpretar a los emblemáticos personajes de Star Wars

¡Están de regreso! Tras años de insistencia por parte de los fanáticos, este jueves Disney anunció que Hayden Christensen y Ewan McGregor interpretarán nuevamente a Anakin Skywalker y Obi Wan Kenobi, respectivamente, en una de las próximas series de la saga Star Wars.

Los actores que protagonizaron la segunda secuela de trilogías de Lucasfilm, encarnarán los sucesos posteriores al Episodio III: La venganza de los Sith (2005), ultima instancia en que se les vio juntos en escena, cuando el Jedi Skywalker se convirtió en el temible Darth Vader.

Star Wars: Obi Wan Kenobi será la serie donde ambos actores volverán a interpretar a sus personajes (McGregor como Kenobi y Christensen como el malvado villano), la cual se ubicará 10 años después de la caída de la República y el alza del Imperio Galáctico.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk

— Star Wars (@starwars) December 10, 2020