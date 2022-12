¿Cómo cuidar a las mascotas de los ruidos extremos de Año Nuevo y del calor?

Las celebraciones de Año Nuevo y el arribo de la temporada estival son dos elementos que pueden exponer a las mascotas a situaciones altamente estresantes. Eventos como ruidos extremos y las altas temperaturas, sin lugar a duda, pueden repercutir negativamente en los animales.

Según la médico veterinaria de Care Assistance, Bárbara Meza, el estrés que pueden experimentar algunas mascotas debido al alto volumen de la música y la pirotecnia se explican por una mayor capacidad auditiva.

Y, por otra parte, agregó que, el factor del calor también afecta a los animales de compañía, siendo muy importante adaptar el ambiente, así como también de las rutinas con el objetivo de cuidar a las mascotas y que estas no sufran.

¿Cómo proteger a las mascotas del ruido extremo?

Adecúa un espacio solo para la mascota, con luz tenue y con buen aislamiento. Incorporar en el sitio sus juguetes, un plato de comida y agua, ayudará a que esté más cómoda. También se puede poner música relajante a un volumen bajo para distraerla del ruido exterior.

con luz tenue y con buen aislamiento. Incorporar en el sitio sus juguetes, un plato de comida y agua, ayudará a que esté más cómoda. También se puede poner música relajante a un volumen bajo para distraerla del ruido exterior. Elegir un lugar seguro, algunas mascotas pueden sufrir de pánico al escuchar los fuegos artificiales, por lo que es necesario que estén en un lugar protegido donde no salgan corriendo.

algunas mascotas pueden sufrir de pánico al escuchar los fuegos artificiales, por lo que es necesario que estén en un lugar protegido donde no salgan corriendo. Contención y acompañamiento, es fundamental observar constantemente a la mascota. Y en caso de ser necesario contenerla y acompañarla cuando se encuentre en una situación estresante.

es fundamental observar constantemente a la mascota. Y en caso de ser necesario contenerla y acompañarla cuando se encuentre en una situación estresante. Consultar con el veterinario por remedios naturales que ayuden a calmar al animal de compañía. Nunca automedicarlo, ya que ello puede generar consecuencias indeseadas.

Recomendaciones para cuidar a las mascotas en verano