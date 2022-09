Menores decibeles en pirotecnia, juego de luces y drones: Viña del Mar confirma un “innovador” espectáculo para Año Nuevo

El concejo municipal de Viña del Mar aprobó una propuesta para el espectáculo de fin de año en la ciudad jardín, el cual fue calificado como “innovador”, ya que contará con una serie de modificaciones y estándares en comparación a años anteriores.

Según explicó la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, con esta iniciativa se busca disminuir los decibeles de los fuegos artificiales que se lanzarán el 1 de enero de 2023, reduciendo así las externalidades negativas que implican estos shows pirotécnicos.

Además, se contempla un espectáculo de luces con sistema “Searchlight” y Robóticas, donde se usarán cerca de 150 drones que iluminarán el cielo viñamarino durante el fin de año.

“Para que podamos compartir todas y todos, no puede quedar abajo un tercio de la población. Creo que es preciso contribuir con pequeñas cosas, como por ejemplo, modificar los calibres de las bombas para no sobrepasar los 150 decibeles de ruido, lo que me parece de lo más razonable”, señaló la alcaldesa en declaraciones recogidas por 24 Horas.

Con esta modificación en el espectáculo de fin de año se busca, por parte del municipio, potenciar la economía local, el turismo y realizar un evento que sea respetuoso con las niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), las mascotas y el medioambiente.

Los fuegos serán lanzados desde tres puntos de Viña del Mar: Caleta Abarca, Muelle Vergara y Reñaca, mientras que las empresas encargadas de este show son Piromar FX SPA y Pirotecnia SPA, quienes se adjudicaron el proyecto de fin de año por un monto de $428.569.226.