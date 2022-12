Durante esta mañana el Sernac, acompañado del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, lanzó la campaña “Más Derechos, Más Protección”. Una iniciativa que busca informar a las y los consumidores los nuevos derechos que establece la “Ley Pro Consumidor”

Al respecto, el director del Sernac, Andrés Herrera, explicó que esta campaña pretende visibilizar los nuevos derechos con que cuentan los consumidores para que estén más informados y protegidos al momento de adquirir productos y servicios.

El énfasis que le dio Herrera a este anuncio radica en que las personas conozcan sus derechos, pero que también “los ejerzan, especialmente ahora que se acercan dos fechas de alto consumo, como son la Navidad y el Año Nuevo”, señaló el director.

En esa misma línea, el ministro valoró la importancia de esta campaña y señaló que “estamos en presencia de un cambio legal reciente de un año, donde hay muchos derechos que entraron de forma paulatina y que han tenido una aplicación hace pocos meses. Por lo tanto, realizar una campaña de este tipo, que especifique cuáles son esos nuevos derechos, cómo se ejercen y cómo aquello les puede permitir, a las y los consumidores, tener más protección”, afirmó el ministro Grau.

El Sernac estará fiscalizando el cumplimiento de los derechos de los consumidores. En caso de detectar incumplimientos, tomará las acciones pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores.

Las novedades que ofrece esta ley “pro consumidor” se detallan a continuación.

Garantía extendida

Se amplía el plazo a seis meses para ejercer el derecho a la garantía legal cuando un producto comprado nuevo salga defectuoso o no cumple con las expectativas para el que fue adquirido. Asimismo, el consumidor puede elegir la reparación gratuita del producto defectuoso, el cambio del mismo o la devolución de su dinero.

Compras con tarjetas de crédito

En el caso del uso de las tarjetas de crédito, las empresas no pueden condicionar la venta exclusivamente a un medio de pago administrado por ellas. En caso de ofrecer un descuento asociado a su tarjeta, no pueden exigir que el pago sea en más de una cuota. Es decir, no pueden obligar al consumidor a tomar un crédito en cuotas para beneficiarse del descuento.

Derecho a retracto

La normativa dejó establecido, por ley, el derecho a retracto en compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. De esta manera, está la posibilidad de arrepentirse de una compra en 10 días desde que se recibió el producto. Además, si la empresa no envió el contrato, el plazo se extenderá a 90 días.

Sin embargo, en el caso de productos que no puedan devolverse o pueden caducar con rapidez y ciertos servicios, se podrá excluir este derecho. Pero las empresas están obligadas a informar claramente, de forma destacada y fácilmente accesible, con el fin que las personas sepan de antemano, antes de realizar la transacción sobre la existencia de este derecho.