El Ciudadano ADN se encuentra presente en la XII conferencia de Ciberseguridad de Kaspersky sobre ciberseguridad. En el marco de este evento, Sandra Zeballos conversó con Eduardo Chavarro, especialista en respuestas a incidencias, sobre conceptos de filtraciones de documentos. Lo anterior, a raíz de lo sucedido con los Guacamaya Leaks.

“Es un tema reputacional, pero también de confianza. El mayor ejercicio que se ha hecho en los últimos años a nivel latinoamericano es el de acabar la confianza de las personas en las instituciones”, comenzó diciendo Chavarro.

Guacamaya Leaks y el problema de confianza en las instituciones

A lo anterior, el especialista añadió que “ahora llega un momento clave en que este grupo Guacamaya se extrae una información crítica y expone a las organizaciones, gobiernos y militares, diciendo ‘mira, son vulnerables, no protegen la información y nos están diciendo mentiras”.

“Eso impacta en el ciudadano porque dice ‘vaya, no creía en ellos y ahora hay un elemento tecnológico que me dice que no siga creyendo porque nos están mintiendo’. Claramente, está beneficiando a unos pocos y está aprovechando el momento que está viviendo todo Latinoamérica”, expuso.

¿Qué es el hacktivismo?

Dentro de las filtraciones de los “Guacamaya Leaks” se revelaron algunos antecedentes sobre Mon Laferte, por ejemplo. Así, se expuso que la cantante estuvo bajo la lupa del Ejército de México.

“El tema allí es que hay muchísima información. Encontraron una debilidad en un sistema que les permitió acceder a ella y llevársela. Posteriormente, puede ser usada con diversos objetivos”, dijo Chavarro.

La acción de los Guacamaya Leaks es considerada dentro del concepto del ‘hacktivismo’…pero, ¿Qué es eso?

De acuerdo al experto en ciberseguridad, “es el traslado del activismo al quinto dominio, al ciberespacio, aprovechando todos los componentes de tecnología para hacer más grande esa voz de protesta”.

“Hablamos tal vez de un movimiento social que tiene una causa noble. Pero desafortunadamente como lo planteamos con el tema de Guacamaya y de otros grupos, no es exclusivamente social, sino que también hay otro tipo de objetivos por detrás”, agregó Chavarro.