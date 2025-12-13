;

¿Segunda vuelta presidencial con paraguas? Pronostican lluvias y fuertes rachas vientos en el centro y sur del país

Un sistema frontal dejará precipitaciones junto a ráfagas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en sectores cordilleranos durante la jornada electoral.

Martín Neut

Lluvia

Lluvia / Manuel Lema Olguín

La segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre se desarrollará bajo condiciones climáticas complejas en la zona centro sur del país, debido al avance de un sistema frontal que dejará lluvias y fuertes rachas de viento en varias regiones.

Según explicó la meteoróloga de Meteored, Reina Campos, las precipitaciones afectarán principalmente a La Araucanía y Los Ríos, con mayor intensidad en sectores cordilleranos.

Las precipitaciones se intensificarán en la cordillera de Los Andes y la Región de Los Ríos”, advirtió, agregando que el fenómeno estará acompañado de viento con velocidades relevantes.

De acuerdo con el pronóstico, durante la jornada electoral se esperan rachas cercanas o superiores a los 60 km/h, especialmente en zonas precordilleranas y cordilleranas, mientras que en localidades específicas como Pucón, Curarrehue y Coñaripe el viento podría superar ese umbral.

¿Cuándo comienza a llover para las votaciones?

Campos detalló que “las mesas de los lugares de votación se cerrarán bajo la lluvia” en varias comunas de estas regiones.

El escenario climático comenzará a instalarse desde el sábado 13, con inestabilidad atmosférica que dejará chubascos entre Ñuble y Los Ríos.

Desde la mañana y hasta la noche del sábado, la inestabilidad atmosférica dejaría chubascos”, señaló la especialista, anticipando un fin de semana marcado por lluvias y viento en plena definición presidencial.

