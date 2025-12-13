;

El espectacular cierre de año de Tania Zeng: campeona en los Juegos Bolivarianos y también del Nacional de tenis de mesa

La experimentada jugadora nacional se trajo dos oros desde Perú y también se impuso en su última competencia del 2025.

Carlos Madariaga

El espectacular cierre de año de Tania Zeng: campeona en los Juegos Bolivarianos y también del Nacional de tenis de mesa

El espectacular cierre de año de Tania Zeng: campeona en los Juegos Bolivarianos y también del Nacional de tenis de mesa / Cedida

Tania Zeng tuvo un fantástico nivel este mes de diciembre, donde obtuvo importantes logros para su carrera en el tenis de mesa.

La “Tía Tania”, como muchos la llaman en redes sociales, volvió al país con una gran cosecha en los Juegos Bolivarianos.

Revisa también:

ADN

En Lima, la deportista de 59 años obtuvo la medalla de plata en los dobles mixtos, pero se llevó el oro en la disputa por equipos y también a nivel individual.

Lejos de relajarse, Tania Zeng afrontó con todo su último torneo del año, el Campeonato Nacional de tenis de mesa.

En el Centro de Entrenamiento Olímpico, la oriunda de China mostró un gran rendimiento para vencer en el camino a Judith Morales y Daniela Ortega, junto con derrotar en la final por 3-0 a Valentina Ríos.

“Gracias a mi entrenamiento físico y mental, ya que sabía que no me podía relajar después de los Juegos Bolivarianos, porque sabía que la semana siguiente tenía el Campeonato Nacional, pude mantenerme tranquila y obtener el primer lugar”, valoró la más experimentada del Team Chile del tenis de mesa, que al ganar el torneo obtuvo un cupo en el Sudamericano de la especialidad, que se disputará el primer semestre del 2026.

Contenido patrocinado

&#039;Cuestión muy fuerte llegaría a Chile&#039;: Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

'Cuestión muy fuerte llegaría a Chile': Latife Soto lanza preocupantes predicciones de salud mundial que traería muertes

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Portal 12/12 para la abundancia: Estas son las recomendaciones para cada signo del zodiaco

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Estrenan primer vistazo a película de Street Fighter: Así se ven Ryu, Ken y más en live action

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

Bruno Mars compara el impacto de “APT” con Gangnam Style: “Nunca antes lo había visto”

&#039;Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana&#039;

'Yo tengo 43 años, soy divorciada, sin hijos, pago mis impuestos. Tengo derecho a vivir mi sexualidad como quiero y a hacer chistes de lo que se me dé la gana'

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

Tendencias 2026: maquilladora adelanta los colores y técnicas que serán furor

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira &#039;Run For Your Lives&#039;

¡Iron Maiden vuelve a Chile en 2026! La banda confirmó su regreso a Santiago y los detalles de la gira 'Run For Your Lives'

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a &#039;EL ALMACÉN #09&#039;

Pablito Pesadilla fusiona talentos con Bryartz para dar vida a 'EL ALMACÉN #09'

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Berta Lasala impacta tras revelar el millonario monto que hubiese recibido Daniel Alcaíno en el Festival de Viña

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

Trivia: Dime cómo eres y te diré qué película de Navidad ver esta noche

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad