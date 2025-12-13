El espectacular cierre de año de Tania Zeng: campeona en los Juegos Bolivarianos y también del Nacional de tenis de mesa / Cedida

Tania Zeng tuvo un fantástico nivel este mes de diciembre, donde obtuvo importantes logros para su carrera en el tenis de mesa.

La “Tía Tania”, como muchos la llaman en redes sociales, volvió al país con una gran cosecha en los Juegos Bolivarianos.

En Lima, la deportista de 59 años obtuvo la medalla de plata en los dobles mixtos, pero se llevó el oro en la disputa por equipos y también a nivel individual.

Lejos de relajarse, Tania Zeng afrontó con todo su último torneo del año, el Campeonato Nacional de tenis de mesa.

En el Centro de Entrenamiento Olímpico, la oriunda de China mostró un gran rendimiento para vencer en el camino a Judith Morales y Daniela Ortega, junto con derrotar en la final por 3-0 a Valentina Ríos.

“Gracias a mi entrenamiento físico y mental, ya que sabía que no me podía relajar después de los Juegos Bolivarianos, porque sabía que la semana siguiente tenía el Campeonato Nacional, pude mantenerme tranquila y obtener el primer lugar”, valoró la más experimentada del Team Chile del tenis de mesa, que al ganar el torneo obtuvo un cupo en el Sudamericano de la especialidad, que se disputará el primer semestre del 2026.