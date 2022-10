Guacamaya Leaks: revelan que Mon Laferte estuvo bajo la vigilancia del Ejército de México

Durante esta jornada, Mon Laferte se convirtió en uno de los temas más comentados de los medios mexicanos. Pero no por razones musicales, sino porque la cantautora figura en los Guacamaya Leaks.

Hace cuatro días se conoció el hackeo de información a la Secretaría de Defensa Nacional del país azteca, conocido como Sedena. Recientemente, se conoció el detalle de un informe que apunta a movimientos de mujeres y las protestas que han realizado en torno a distintas demandas, especialmente de género.

En efecto, el Sedena cuenta con un registro de nombres completos de las activistas que toman un rol protagónico en estas manifestaciones. La información contiene sus identidades, fotografías y videos.

El documento

En el año 2017 ocurrió el asesinato de Lesvy Berlin Osorio, caso de femicidio que adquirió una fuerte connotación y que el Sedena calificó como la “coyuntura perfecta” para el repunte de estas protestas. El medio local sinembargo.mx cuenta con los detalles de este seguimiento.

El artículo señala: “Para 2022, la Sedena tenía identificados a 15 colectivos feministas de todo el territorio nacional y una lista de las movilizaciones llevadas a cabo desde el 8 de marzo de 2020, año en que se registró la más alta afluencia de manifestantes con motivo del Día Internacional de la Mujer”.

Luego, se cita un documento que data del 8 de agosto recién pasado, cuyo título es “Activismo Social Relevante”. En él figura una intervención de integrantes del “Movimiento de Mujeres Nasa Hilando Pensamiento Plan de Vida“. Esto fue una expresión de solidaridad con dicho pueblo indígena de Colombia.

En esa manifestación participó Mon Laferte, quien en los Guacamaya Leaks aparece en una fotografía, encerrada en un círculo amarillo, con un texto explicativo.

La defensa de AMLO al seguimiento

La Sedena también se refirió a 15 grupos feministas locales, tales como Histeras, Coordinadora 8M, Colectivo Feminista de Economía del IPN, Resistencia Queer, Las Brujas del Mar y Cueva de Brujas.

Este seguimiento fue catalogado de espionaje y ya hay acciones legales que se presentaron ante la justicia mexicana. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador -conocido como AMLO- afirmó que se trata de una labor de inteligencia y no de espionaje.

“Para enfrenar la delincuencia organizada lo mejor es la inteligencia, no la fuerza. Imagínense, si todo ese enfrentamiento armado, pues eso es lo que se hacía cuando se declaró en la guerra que llegaban a rafaguear, masacres, no. Es atender las causas que originan la violencia, y aunque no les guste ‘abrazos, no balazos’ y el uso de la inteligencia”, justificó el mandatario.