Bailarín voló del escenario: Lady Gaga detiene show tras preocupante accidente en su tour

Un momento de tensión se vivió la noche del sábado durante el concierto de Lady Gaga en Sídney, cuando la cantante debió detener temporalmente su show luego de que uno de sus bailarines sufriera una aparatosa caída desde el escenario, en plena presentación de su gira mundial The Mayhem Ball.

El incidente ocurrió mientras la artista interpretaba la canción Garden of Eden en el Accor Stadium, ante miles de asistentes.

De acuerdo a registros difundidos en redes sociales, el bailarín Michael Dameski resbaló desde una pasarela elevada y cayó fuera del escenario, aparentemente debido a las intensas lluvias que habían dejado la superficie mojada y resbaladiza.

Al percatarse de lo ocurrido, Lady Gaga reaccionó de inmediato y con evidente preocupación. La cantante ordenó detener la música y las luces del espectáculo, y se acercó al borde del escenario para verificar el estado de su compañero.

“Acabamos de tener un accidente en el escenario, todo está bien. Por favor, esperen un momento”, señaló la artista al público, intentando transmitir calma mientras el equipo técnico acudía en ayuda del bailarín.

Posteriormente, la intérprete bajó del escenario para asegurarse personalmente de que Dameski se encontrara en buenas condiciones, mientras el resto del elenco aguardaba la evaluación. Tras algunos minutos de incertidumbre, el concierto pudo reanudarse con normalidad, lo que fue celebrado con aplausos por parte de los asistentes.

El episodio se viralizó rápidamente en plataformas digitales y fue ampliamente comentado por seguidores, quienes destacaron la reacción profesional y humana de Lady Gaga frente al imprevisto, en uno de los conciertos más comentados del tramo australiano de su gira.