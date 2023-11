“No es interesante”: por qué el creador de The Office se niega a un reinicio de la serie

Pese a que seguramente más de algún seguidor de la icónica serie lo desearía, el reinicio de The Office parece ser una realidad muy lejana.

Al menos bajo la visión de su cocreador Greg Daniels, la idea no termina de convencerlo. Esto pese a que en algún punto de este año se dio por sentado que aquello se concretaría.

“No me gusta pensar en nada como un reinicio”, planteó en un diálogo con TheWrap. “Porque siento que terminamos esa historia de una forma maravillosa”.

“Los personajes tuvieron un cierre. Nunca querría rehacer el mismo programa con un elenco diferente, porque creo que tenemos el mejor casting de la televisión”, siguió. Todo para luego ser más que definitorio acotando que “la idea no es interesante”.

¿The Office con guiño a The Mandalorian?

El mismo Greg Daniels no se cierra del todo a seguir explorando más allá del laureado programa de comedia. Al menos en la conversación juega con la propuesta de una eventual continuación en el mismo “universo” de The Office.

A modo de ejemplo utilizó a Star Wars y The Mandalorian. “Algo así como la idea de que este equipo de documentales haga un nuevo documental sobre un tema diferente”, planteó.

“Creo que eso podría ser intrigante y creativo. Pero ni siquiera sé cómo llamarías a eso (…) no sé cuál es el término. Pero no me parece que ‘reiniciar’ sea la palabra apropiada”, volvió a subrayar.

La propuesta hipotética del cocreador de Parks and recreation también trae a la memoria un cuestionado -y frustrado- spin-off que estuvo a cargo de Leslie David Baker, el intérprete de Stanley Hudson.

Pese a que incluso inició una campaña en Kickstarter para concretar un piloto de Uncle Stan, el mismo aclaró en agosto de este año que el dinero sería devuelto a los mecenas.

No fue un anuncio menor ya que logró recaudar más de $110 mil dólares para demostrar que existía vida post Dunder Mifflin.