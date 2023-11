“Consíguete una vida”: la polémica que empaña a la película de Napoleón con Joaquin Phoenix

Parece ser que la nueva película de Napoleón protagonizada por Joaquin Phoenix está creando polémicas incluso antes de su estreno. Recientemente, el director del filme, Ridley Scott, tuvo duras palabras para un historiador que cuestionó la veracidad de la cinta.

Tras la salida del trailer oficial, el especialista Dan Snow hizo una publicación viral en TikTok. Ahí cuestionó varios aspectos del adelanto. Por ejemplo, dijo que el emperador francés “no disparó” en la Batalla de las Pirámides.

Pero no fue lo único. Snow también señaló que la decapitación de María Antonieta no era del todo correcta. “Es famosa por tener el cabello muy corto para la ejecución. Y además, Napoleón no estaba allí”, expresó.

La réplica tardó, pero llegó. “Consíguete una vida”, propuso el director de Blade Runner y El último duelo, siendo fiel a su estilo más bien deslenguado. El punto es que Scott y su equipo hicieron una ardua investigación para la cinta.

A eso también se refirió el actor de Joker en cierto punto. “Si realmente quieres entenderlo, entonces probablemente deberías estudiar y leer por tu cuenta. Si ves esta película, verás una experiencia contada a través de los ojos de Ridley“.

Siendo así, el trabajo relata principalmente el matrimonio entre Napoleón Bonaparte y Joséphine de Beauharnais. Claro que también tendrá un repaso por instancias definitorias en la carrera del líder militar, tales como la Batalla de Waterloo.

Lo curioso es que en un punto el realizador podría haber concretado el guion que Stanley Kubrick nunca pudo concretar. Pero a lo bien que podría sonar, Scott lo encontró decepcionante. Aquel plan apunta a relatar la vida de Napoleón desde “el nacimiento hasta la muerte”.

Joaquin Phoenix, Napoleón y su vínculo con Ridley Scott

Más allá de la polémica actual, previo al estreno, el director del filme ahondó en la decisión de sumar a Joaquin Phoenix a la producción. “Me quedé impresionado con su escandalosa película Joker“, dijo.

“Pensé que sería un activo increíble para Napoleón, no solo en un sentido creativo, sino que también en uno comercial”, expresó en el mismo encuentro. A la vez, aclaró que la lista para protagonizar la cinta se había reducido a dos intérpretes.

La epopeya del realizador de Gladiador llegará a los cines el próximo jueves 23 de noviembre y en una fecha posterior se añadirá al catálogo de Apple TV+.