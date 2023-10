Lorena Muñoz, directora de “Releyendo a Mafalda”: “Quino tenía conexión con el cine”

En Ciudadano ADN pudimos conocer todos los detalles de la docuserie Releyendo Mafalda, junto a su directora Lorena Muñoz, realizadora con la que hace un tiempo conversamos por el documental La hija de Dios.

La producción está compuesta de cuatro capítulos de aproximadamente media hora en donde se revisa el universo de Mafalda a través de testimonios provenientes de personajes ligados al mundo del dibujo y la caricatura (como Alberto Montt y Liniers), así como familiares de Quino, creador del popular personaje argentino.

¿Cómo surgió esta nueva docuserie?

“Este es un proyecto que me llega de parte de Disney + y Star + de la mano de Fernando Semenzato, un productor que me propone dirigir esto y que ya tenía una forma, una suerte de argumentos, que después terminaron siendo muy buenos“, dijo al inicio de la conversación Lorena Muñoz.

A lo anterior, la directora de la docuserie comentó que “cuando me lo proponen me pareció superinteresante, primero porque soy una fan de Mafalda desde siempre… aprendí a leer con ella, y bueno, Mafalda es también una ídola popular“.

Mafalda, un personaje icónico que resiste el tiempo

Joaquín Salvador Lavado Tejón “Quino”, autor de esta serie gráfica, quien falleció en 2020, le puso fin a una de sus mayores creaciones en el año 1973. A pesar de que han pasado 50 años, el personaje sigue trascendiendo. Al respecto, Muñoz comentó que “es impresionante”.

“Durante todos estos años en que él dejó de dibujarla, crearla y pensarla, se siguió traduciendo a Mafalda y se siguió reeditando en distintas versiones de libros con distintas tapas, pero siempre con el mismo contenido, además se tradujo a 26 idiomas a lo largo del mundo”, expresó.

En esa misma línea, la directora de Releyendo Mafalda comentó que el personaje “tiene mucha vigencia”. “Hacía falta una serie como esta. Cuando me la propusieron, acepté de inmediato, no solamente por este amor que tengo, sino que porque me daban muchas ganas como espectadora de ver algo así”, añadió.

Un personaje “destinado” a lo audiovisual

¿De dónde salió el nombre “Mafalda”? Esa es una de las cosas que explica el nuevo documental de Lorena Muñoz, y es que tiene que ver con el gusto de Quino por el séptimo arte.

“Lo más interesante para mí fue enterarme de que Quino tenía esta conexión con el cine y con el lenguaje audiovisual”, comentó la directora argentina.

Acto seguido, Muñoz expuso que “el nombre de Mafalda sale de una película… o sea, la creación de Mafalda está ligada al cine“.

“Ya desde su origen, Mafalda y nada más y nada menos que el nombre, que identifica tanto a esta obra y a una niña, nació de una película de José Martínez Suárez, que fue mi profesor y lo amo“, añadió.