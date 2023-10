Dalma Maradona sobre la realización de documental “La hija de Dios”: “Para mí fue un orgullo muy grande”

En el Ciudadano ADN conocimos los detalles del documental “La hija de Dios: Dalma Maradona” junto al periodista de ADN Deportes, Lucas Peña, quien tuvo la oportunidad de conversar directamente con la protagonista de la docuserie que se transmitirá a través de HBO Max.

“La serie será de tres capítulos que aproximadamente durarán 45 minutos cada uno“, adelantó el periodista de radio ADN.

“Además, pudimos preguntarle cosas del fútbol a Dalma, ya que ella es muy futbolera; de la actualidad del mundial; del campeonato que ganó Argentina; y claramente preguntamos cosas en relación a esta docuserie y qué nos podría adelantar sobre esto“, agregó el reportero.

Conversando con “la hija de Dios”

Dalma Maradona estuvo involucrada en el desarrollo de la docuserie centrada en su padre, Diego Maradona, ya que produjo el material que será lanzado el próximo 26 de octubre. En conversación con el periodista Lucas Peña, ella reflexionó sobre la perspectiva que tiene sobre el fallecido astro del fútbol mundial.

“Yo había escuchado muchas historias de su boca y mucha gente se me había acercado a decirme ‘tu papá hizo esto o lo otro’. Para mí era muy lindo, pero era como una historia que yo nunca podría comprobar si no hablaba con la persona misma de la anécdota. Y me pasó eso, de encontrarme en el documental con esa gente validando todas las historias que contaban de mi papá“, comentó Maradona.

En esa misma línea, la hija del argentino comentó que “para mí fue un orgullo muy grande, porque la gente con la que hablé no hablaba para nada de lo futbolístico, que es algo que capaz todo el mundo ya sabe, sino que de él como persona… y eso estuvo muy bueno”.

Respecto a lo mencionado por Dalma Maradona, en el documental los espectadores podrán encontrar relatos de astros del futbol como Ángel Di Maria y Carlos Tévez que demuestran las actitudes generosas que tuvo el “Barrilete Cósmico” con ellos. Y no solo eso, sino que también se van revelando, a través de testimonios de amigos y conocidos, cómo era él en otras instancias fuera de la cancha.

La imagen de Diego Maradona

“La hija de Dios“ fue dirigido Lorena Muñoz, quien no solo se encargó de las labores propias de alguien con su cargo, sino que también sirvió de apoyo emocional para Dalma, quien durante la realización del material audiovisual vivió varios momentos que le impactaron anímicamente.

En conversación con Lucas Peña, la directora de la docuserie de HBO Max compartió sus impresiones sobre cuál es la imagen que ella cree que tendrá la gente luego de ver el trabajo centrado en Diego Maradona.

“Creo que la perspectiva que le va a dejar la serie a la gente sobre Diego, es una mucho más humana. Si bien él tenía esto de ser muy ‘Diego’ en las entrevistas, muy sincero y muy honesto con lo que sentía, que es algo que me encanta a mí, me parece que este es un punto de vista muy diferente porque habla de una relación entre un padre y su hija”, comentó Muñoz.

A lo anterior, la directora y guionista argentina agregó que “ese es el cambio, en realidad, que van a encontrar en esta docuserie”.