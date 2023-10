“No estoy ni ahí con sacar ni una mierda de esta cuestión”: Willy Semler reflexiona sobre acusaciones de violencia psicológica y sexual desestimadas por la justicia

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad este lunes de conocer los detalles sobre la película “La anunciada muerte de Willy Semler” junto a su director Benjamín Rojo y el actor, Willy Semler.

La cinta de factura nacional fue estrenada en el Festival de Guadalajara durante el pasado 2022 y propone un relato complejo, lleno de humor, drama y con reflexiones acerca de la vida y la muerte.

“Con Willy tuvimos la oportunidad de compartir mucho y siempre terminamos conversando de cine. Él, al igual que yo, es bien cinéfilo. Nos gusta sobre todo el cine bien antiguo y así, poco a poco, surgió la idea de hacer algo juntos“, comentó al inicio de la conversación el director Benjamín Rojo.

Una película que homenajea al cine

A lo anterior, el realizador audiovisual agregó que “el proyecto nace mucho de la idea de hacer una película entre amigos, algo casi para ver entre nosotros”.

“Yo empecé a escribir la historia con el Matías Celedón, que es un escritor, y ahí comenzó a tomar forma. Uno la postula a un fondo, te ganas el primer fondo y entonces empieza a crecer el proyecto. Pero es verdad que el germen tiene mucho de esta comunión respecto a la cinefilia. Es una película que tiene mucho guiño, desde el propio título, en donde aparecen las referencias a John Malkovich o al propio libro de García Márquez“, planteó Rojo.

Así, el director de “La anunciada muerte de Willy Semler” comentó que la película “tiene mucho de esa idea más lúdica de darse el gusto de hacer algo donde uno pueda visitar las referencias, lo que a uno le gusta“.

Willy Semler como Willy Semler

En la película, el reconocido intérprete nacional se interpreta a él mismo, bajo la premisa de ser un actor venido a menos que, luego de un diagnóstico terminal, vuelve a la luz pública y recupera la fama de antaño.

Sobre ese juego entre la realidad y la ficción, Willy Semler comentó que “tuve que hacer un algoritmo para poder actuar esta cuestión“.

“Yo la verdad es que no entendí mucho hasta que leí el guion. Ahí empecé a tener una idea más clara y pude empezar a ver cómo lo iba a interpretar: cómo actúo yo de mí mismo, que es un doble plano medio surrealista”, confesó el actor.

El paréntesis en su carrera

En el último tiempo, tanto la vida como la carrera de Willy Semler estuvieron marcadas por una situación compleja a raíz de acusaciones de violencia psicológica y sexual, las que fueron desestimadas por la justicia.

“Fue un espanto y un horror del que no me voy a explayar“, aseguró el actor, quien luego compartió un poco de lo que fue la ayuda que recibió en terapia, en donde llegó a la conclusión de tomarse este período de su vida como un paréntesis.

“Resultó la terapia, digamos. Ahora se cerró el paréntesis y vuelvo como antes… además, en este momento estoy un proceso de sanación respecto a ese tema y tratando ahora de neutralizarme en términos anímicos, psicológicos y emocionales, para rearmarme de nuevo. El estreno de esta película es la mejor medicina que yo podría recibir en este momento“, expresó.

Durante este episodio, Willy Semler fue desvinculado de muchas producciones y proyectos. En esa línea, Semler comentó que “ahora me estoy replanteando muchas cosas“.

“Se supone que uno tiene que sacar una moraleja siempre. Pero yo no estoy ni ahí con sacar ni una mierda de esta cuestión, porque creo que fue una maldición que me cayó en un momento y que no tiene ninguna justificación por ningún lado”, añadió.