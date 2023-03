Willy Semler es acusado de violencia psicológica y sexual: denuncia se encuentra en Fiscalía

Una mujer de 27 años realizó hace tres días una serie de denuncias contra el actor Willy Semler (64), todo esto bajo el alero de violencia psicológica y sexual.

La joven, quien utilizó su cuenta de Instagram para exponer los hechos, conoció a Semler a inicios de la pandemia, ya que lo contactó con fines laborales, debido a que ella es gestora cultural.

Con el tiempo, la relación se volvió más cercana, y ella se convirtió en su asistente personal, provocando que se generara una “relación de dependencia”, según lo que recopiló Culto de La Tercera.

Asimismo, la mujer dice que “en diciembre me enteré de que estaba embaraza de Willy, tengo cuatro meses”, para luego agregar que “él jamás puso en duda la paternidad de nuestro hijo, de hecho él escogió los nombres que le pondríamos”.



La denuncia por delitos de violencia física, psicológica y sexual en el marco de violencia intrafamiliar, fue interpuesta el 20 de marzo en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en la 1° Comisaría de Stgo.

Asimismo, la denuncia también ingresó en febrero a la comisión de género de los dos organismos que agrupan a los actores y actrices del país, Chileactores y el Sindicato de Actores y Actrices de Chile (Sidarte).

Cabe destacar, que para ambas entidades, el protocolo dictamina que se deben recibir las denuncias de personas que se declaren víctimas de violencia, se les ofrece asesoría legal y psicológica y, a dependiendo de lo que resuelva lo jurídico, se determina la sanción contra el acusado/a.

“No lo denuncié antes porque me tenía amenazada. Me hizo firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo. Firmamos ante notario que el me mantendría, pero si denunciaba me decía que yo iba a terminar en la calle”.

Amenazas a la joven

Según lo que expuso la mujer en sus redes, existirían una serie de mensajes de amenazas desde Willy Semler hacia ella.

“Te pego un tiro en los ojos…anda cambiando el estilo hacia la artista intelectual de vanguardia que es lo que realmente eres…anda cambiándome el tonito, pendeja”, muestra en una captura de pantalla de Whatsapp.

Según reveló en su red, “él no solo usó sus años de diferencia y su figura de superioridad, su enfermedad mental y su fama, sino también el constante chantaje emocional para ejercer en mi contra manipulación de conciencia, violencia psicológica, económica, simbólica y hasta sexual”.

Asimismo, pese a que en un comienzo expuso que “en cuyos detalles no entraré únicamente por respeto a mi hijo”, finalmente mostró una serie de amenazantes mensajes que le habría enviado el actor, a quien acusa de estar en un deplorable estado mental, todo esto producto del consumo de drogas y alcohol.

Suspensión obra de Willy Semler

Frente a las denuncias, desde el medio citado constataron que el teatro Zoco decidió cancelar la actual temporada de la obra Lluvia constante, obra que Willy Semler protagonizaba junto a César Sepúlveda.

“A contar de hoy, 25 de marzo, se cancela la temporada de Lluvia Constante prevista hasta el 16 de abril próximo. Quienes hayan comprado sus entradas en Punto Ticket, desde la misma plataforma les escribirán a sus correos para la devolución del dinero”, expusieron desde la página del teatro sobre el segundo ciclo de la obra, temporada que se iba a extender hasta el 16 de abril.

Por el momento, el actor no ha brindado ningún tipo de declaraciones.