The Crown: la sexta y última temporada ya tiene fecha de estreno

Los fanáticos de The Crown finalmente tienen razones para emocionarse, ya que Netflix ha anunciado las fechas de estreno de la última temporada. La sexta y última entrega de esta serie sobre la Familia Real británica se dividirá en dos partes. La primera parte se estrenará el 16 de noviembre de 2023, mientras que la segunda parte llegará al streaming el 14 de diciembre del mismo año.

Esta producción ha sido un gran éxito en la plataforma de streaming desde su debut en 2018. La última temporada constará de 10 episodios y se centrará en eventos cruciales de la historia de la Familia Real británica. Se incluirá la muerte de la princesa Diana de Gales y la vida de los príncipes William y Harry en su juventud, así como el matrimonio de Carlos y Camilla Parker Bowles.

El anuncio de las fechas de estreno se realizó a través de las redes sociales de Netflix. Y se acompañó de un emocionante tráiler que muestra la evolución de la reina Isabel II a lo largo de los años, interpretada por las tres actrices que le dieron vida en la serie: Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton.

Además del tráiler, Netflix compartió dos imágenes que adelantan algunos de los momentos clave de esta última temporada. Una de las imágenes muestra a la princesa Diana de Gales en una icónica instantánea en la punta de un trampolín, recordando su tiempo en el yate Jonikal poco antes de su trágica muerte. La otra imagen presenta a la reina Isabel en una caminata solitaria, vestida de azul y con su característica cartera negra.

La serie llega a su fin con un elenco de lujo, que incluye a Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Elizabeth Debicki y Dominic West, así como a Meg Bellamy, quien se une al elenco por primera vez para interpretar a Kate Middleton.

The Crown ha sido ampliamente elogiada por su actuación, su atención al detalle histórico y su narración cautivadora. Y esta última temporada promete ofrecer un cierre épico a la historia de la Familia Real británica en la pantalla chica.

