Netflix anuncia el final de The Crown con la llegada de la sexta y última temporada de la serie este 2023

Una de las representaciones más icónicas de Netflix, que repasa la trayectoria de la familia real británica, es The Crown. Ahora, después de siete años tras su debut, la plataforma anunció que este 2023 se estrenará la sexta y última temporada de la aclamada serie.

A lo largo de sus seis temporadas, The Crown ha contado con un total de tres elencos mediante los cuales se han desarrollado los distintos pasajes de la historia de la reina Isabel II y del resto de personajes de la familia real británica.

Mediante un comunicado en X (antes Twitter) Netflix hizo oficial la noticia. “Después de seis temporadas, siete años y tres elencos, The Crown llega a su fin a finales de este año”, indicaron desde la plataforma.

Si bien, no se dieron a conocer detalles sobre el periodo de la historia que abarcará la sexta y última temporada de la serie, Netflix dejó leves pistas de lo que se viene. “Volveremos con más pronto, pero aquí hay una pista de lo que se vendrá en nuestra última temporada”, expusieron en X.

Junto con ello, adjuntaron en la publicación una fotografía en la que se observa una imagen del parte de matrimonio de la polémica boda entre el príncipe Carlos (ahora rey de Inglaterra) y Camila Parker en 2005.

After six seasons, seven years and three casts, @TheCrownNetflix comes to an end later this year.

We’ll be back with more soon, but here’s a hint at what’s to come in our final season. pic.twitter.com/zHbeqEqqWv

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 4, 2023