Centrada en Jabba the Hutt: Guillermo del Toro habla sobre su película de Star Wars cancelada

A lo largo de su carrera el director mexicano Guillermo del Toro ha visto frenadas sus intenciones creativas en más de un ocasión. Una relación tormentosa con los estudios que está marcada por cancelaciones y pausas indefinidas en diversos proyectos.

Ahora, y por primera vez, se refirió con mayor detalle a aquel frustrado intento de elaborar una nueva entrega de la saga Star Wars. Una idea que afloró en septiembre pasado luego de que su colaborador David Goyer definiera la obra inconclusa como “genial”.

El hombre detrás de El laberinto del Fauno contó que su cinta se centraba en “el ascenso y la caída de Jabba the Hutt”. Una obra que ampliaría su relación con lo monstruoso y que, según aclaró, lo tenía “súper feliz” hasta que en algún punto perdió el vuelo.

“Estábamos haciendo muchas cosas. Pero no es algo de mi propiedad y no es mi dinero“, señaló en un diálogo con Steven Weintraub, miembro del medio Collider. A su modo de ver, el proyecto fue poco más que un aprendizaje para seguir en la senda del séptimo arte. “Es uno de los 30 guiones que desaparecen”, señaló.

“Cuando algo no sucede, digo: ‘¿por qué?’, intento tener un diálogo conmigo mismo” (…) ‘¿por qué no sucedio?'”, dijo en el encuentro. Todo mientras Lucasfilm prepara tres futuros largometrajes.

En algún punto de su carrera el director de Titanes del Pacífico señaló que posee cerca de 20 guiones que nunca avanzaron a buen puerto. Incluido una película centrada en la Liga de la Justicia y otra en el relato de H.P. Lovecraft En las montañas de la locura.

De hecho una película recientes de su filmografía como El callejón de las almas perdidas estuvo pausada desde los años 90′ y por poco su versión de Pinocho en stop-motion también corre la suerte de su largometraje basado en el universo de George Lucas.

asked @RealGDT how close he came to directing a #StarWars movie at @collider‘s 10th anniversary screening of #PacificRim in @IMAX 3D.

His first answer is pure del Toro. He then talks about what he took away from the experience. #theriseandfallofjabbathehut pic.twitter.com/470DAsFrXd

— Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 7, 2023