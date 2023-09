La película de Star Wars hecha por Guillermo del Toro que nunca vio la luz

Entre todos los títulos que existen de Star Wars, y aquellos varios que han quedado estancados en su desarrollo, destaca uno que pudo llegar bajo la mano de Guillermo del Toro pero no logró ver la luz.

No hay dudas en torno a la popularidad que ha alcanzado la franquicia creada por George Lucas a lo largo de los años, así como tampoco se puede negar el éxito del cineasta mexicano en su destacada filmografía.

Si bien nunca ha sido un tema relevante la opción de que el director asuma un proyecto de la saga, recientemente se puso la posibilidad sobre la mesa generando un gran interés y curiosidad entre los fanáticos.

La noticia llegó por parte de David Goyer, quien ha trabajado previamente con del Toro, en su conversación con el podcast Happy Sad Confused. Además de informar sobre el proyecto fallido, entregó algunos detalles que revolucionaron a los seguidores.

El guionista especificó que el trabajo llegó a realizarse hace aproximadamente cuatro años y aseguró que se escribió un “guion genial”. Mencionó que se abordaba “los orígenes de la historia Jedi, que tenía lugar 25.000 años antes de la primera película”.

Sin embargo, esta película de Star Wars que iba a ser dirigida por Guillermo del Toro no llegó a buen puerto. Respecto a esta cancelación, Goyer señaló que en ese momento “había muchas cosas detrás de escena en Lucasfilm“.

Además de lo contado por el guionista y el video que se viralizó en redes sociales, el director retuiteó el post confirmando la narración y dejando enigmáticos mensajes. “Verdadero. No puedo decir mucho. ¿Quizás dos letras “J” y “BB” son tres letras?”, escribió.

True. Can't say much. Maybe two letters "J" and "BB" is that three letters? https://t.co/qpGaSD3y7F

— Guillermo del Toro (@RealGDT) September 21, 2023