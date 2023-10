Mads Mikkelsen recuerda su momento más complejo: “Podría haber sido el final de mi carrera”

En el año 2006 el actor Mads Mikkelsen no gozaba de una fama mundial y apenas daba sus primeros pasos en el cine gestado en Hollywood. Eso sí, por poco el danés arruina su aventura incluso antes de comenzar a consagrarse en Estados Unidos.

Recientemente el intérprete de Otra ronda reveló un complejo episodio mientras se preparaba para filmar Casino Royale, aquel reinicio de la franquicia de James Bond donde él interpreto al villano Le Chiffre.

“Casino Royale fue el primer guión con mi nombre en cada una de sus páginas. Lo que también significa que si lo pierdes, será tu culpa“, contó. “Me subí a un avión, comencé a leerlo y me quedé dormido. Luego, cuando me bajé, lo dejé ahí”.

Pese a todo la producción siguió su rumbo y la entonces nueva historia del agente 007 no se filtró. Ante eso la explicación de Mads Mikkelsen fue simple. “Tuve suerte de que una persona de la limpieza lo tirara y no supiera qué era. Ese podría haber sido el final de mi carrera en ese instante”, contó.

Mads Mikkelsen y 007: “No me di cuenta de lo grande que era”

“Nunca había visto una película de esas hasta el momento y, por supuesto, mentí cuando me preguntaron”, dijo en un diálogo rescatado por Variety. “No me di cuenta de lo grande que era el proyecto hasta que lo estrenamos en Londres y tuvimos que conocer a la Reina“, añadió.

Por años tildada como una de las buenas entregas nacidas de la franquicia Bond, la película también fue un paso relevante para el actor en la industria. De hecho, con el paso del tiempo su registro se fue ampliando y actualmente sus actuaciones se dividen en proyectos entre su natal Dinamarca y Hollywood.

Un periplo artístico que le ha hecho participar en producciones tan variadas como el el videojuego Death Stranding, o ficciones de índole masivo como Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore y la reciente Indiana Jones y el dial del destino.