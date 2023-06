Tras 42 años Harrison Ford dice adiós Indiana Jones: “Estoy muy orgulloso de haber sido parte de esto”

Harrison Ford estrena actualmente un último capítulo para el personaje que lo lanzó a la fama. El legendario actor estadounidense llegó ayer jueves a las salas chilenas con “Indiana Jones y el dial del destino”, la quinta entrega de la saga.

Se trata de una nueva cinta que tardó 15 años en realizarse y cuya idea surgió hace 6 aproximadamente. Pero, ¿por qué volver? “Quería cerrar el círculo y hacer una última película sobre él aproximadamente a mi edad”, dijo Ford en una entrevista con Lucas Films.

“Siempre me ha gustado interpretarlo y participar en la representación de las relaciones que tiene con su padre, con su esposa, con los jóvenes compinches que pueblan estas películas”, añadió.

“Él significa para mí lo que significa para la audiencia. Cuando miro hacia atrás, creo que fueron buenas historias, fueron buenas películas. Estoy muy orgulloso de haber sido parte de esto”, dijo a Reuters.

La última aventura de Indy lo pone en la tarea de recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Ahí comparte escenario con Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen.

El futuro de Ford

El actor, ad portas de cumplir 81 años, ha aclarado que no quiere retirarse de la actuación. “No me va bien cuando no tengo trabajo. Me encanta trabajar, me encanta sentirme útil”, comentó a CNN este mes.

De hecho, posee un poblado itinerario de proyectos a mediano plazo más allá de esta última película. Entre ellos, el estreno de “Capitán América 4“, la segunda temporada de “1923” en Paramount+ y la continuación de la comedia “Shrinking” en Apple TV+.