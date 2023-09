Se reactiva Hollywood: tras el fin de la huelga, estas son algunas se las series y películas más destacadas que retoman su curso

Durante las últimas horas se notificó sobre el fin de la huelga de guionistas en Hollywood tas casi cinco meses paralizados y ahora se espera que lleguen varias actualizaciones sobre importantes series y películas.

La industria del entretenimiento audiovisual se ha visto fuertemente afectada en el último tiempo debido al paro de escritores (Writers Guild of America), obligando a suspender la realización de diversas producciones. Además, la situación empeoró con el respaldo de sindicato de actores (SAG-AFTRA).

Pero el panorama comienza a aclararse en favor de os trabajadores gracias a los acuerdos alcanzados, y si bien aún falta concretar con los intérpretes, todo apunta a que en un par de días ya habrá luz verde.

De manera concreta, ya podemos hablar de varios proyectos que se mantenían a la espera de este momento para retomar su funcionamiento. Muchos de ellos despiertan un gran interés entre el público.

Entre lo más destacado aparecen algunos reportes de DC, ya que James Gunn aseguró que próximamente podremos conocer más sobre el elenco de Superman Legacy. Hay que recordar que este film estaba estancado por las manifestaciones pero ya se conocen algunos detalles.

Además, en el marco de la misma franquicia de Warner Bros., es muy probable que se den varios anuncios importantes con miras al futuro. Esto, sumado a que recientemente se comenzó a hablar de la llegada de Matthew Vaughn como un importante director de planta.

Más proyectos seguirán su curso

Más allá de lo que es la renovación de DC, que va tomando forma independientemente del término de la huelga de guionistas en Hollywood, hay otras series y películas muy esperadas que deberían retomar su curso.

Una de ellas la segunda temporada de The Last of Us, que ha generado mucha incertidumbre por lo que podremos ver, sin considerar la guía que marca la historia original del videojuego.

Otro título importante dentro del streaming es Stranger Things, ya que aún falta por concluir el guion de la temporada final y afinar detalles para su estreno. Bajo la firma de Netflix también aparece Cobra Kai, en una situación similar.

Entre algunas propuestas cinematográficas aparece Beetlejuice 2, que venía de buena manera pero tuvo que frenar en seco. Por otra parte está Gladiador 2, una de las cintas más esperadas en un futuro no muy lejano que sigue cocinándose a fuego lento.

Estos son solo algunos de los títulos que podrían reactivarse, por lo que se espera que en los próximos días tengamos muchas noticias. Solo queda estar alerta y dispuesto a dejarse sorprender por los creativos.