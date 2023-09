Durante la noche de este martes, tras 148 días de paro, el sindicato estadounidense de guionistas (Writers Guild of America) anunció el término de su huelga luego de haber alcanzado un acuerdo con los estudios de Hollywood.

El acuerdo fue sometido a votación por el sindicato de guionistas WGA del este y WGA del oeste, quienes aprobaron por unanimidad la orden de levantar la huelga este miércoles.

Ahora, el convenio alcanzado con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), el cual incluye los principales estudios de cine, se someterá a votación de ratificación entre el 2 y el 9 de octubre.

De todas formas el alza de la paralización de este miércoles permitirá a los guionistas volver a sus trabajos durante este proceso de ratificación. Sin embargo, en caso de que se rechace el acuerdo alcanzado con la AMPTP la huelga se reanudaría.

Fue exactamente el pasado 2 de mayo cuando el sindicato estadounidense de guionistas se declaró en huelga. Lo anterior, principalmente por los bajos salarios en la industria y la proliferación de la inteligencia artificial en el mundo del cine.

Tras haber transcurrido 148 días de paralización, el gremio anunció haber alcanzado un acuerdo con los estudios de Hollywood el cual sería beneficioso y permitirá “grandes ganancias” para los 11.500 guionistas representados por la WGA en Estados Unidos.

Así lo comunicó el gremio a través de X (antes Twitter). “La WGA llegó a un acuerdo tentativo con la AMPTP. Hoy, nuestro Comité de Negociación, la Junta de WGAW y el Consejo de WGAE votaron unánimemente para recomendar el acuerdo. La huelga finaliza a las 00:01 horas”.

The WGA reached a tentative agreement with the AMPTP. Today, our Negotiating Committee, WGAW Board, and WGAE Council all voted unanimously to recommend the agreement. The strike ends at 12:01 am. Check out our deal at https://t.co/c0ULMXhPL7. #WGAStrong pic.twitter.com/7z8kw9xI1p

— Writers Guild of America West (@WGAWest) September 27, 2023