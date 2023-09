¿Segunda temporada? Eiichiro Oda entregará mensaje sobre el live action de One Piece durante este jueves

No cabe duda del éxito que significó el live action de One Piece, siendo la producción número uno de Netflix en decenas de países.

Por ello, mucho se ha especulado sobre una nueva temporada de la serie, información que tomó tras los dichos expresados por el equipo detrás de la adaptación.

Marty Adelstein, director ejecutivo de Tomorrow Studios, que produce el live action junto al creador de manga, Eiichiro Oda, y la editorial Shueisha, confirmó tener “los guiones listos” para una segunda temporada.

Sin embargo, en las últimas horas, estos rumores se han incrementado, ya que desde Netflix informaron que durante la tarde de este jueves Oda entregará un importante mensaje en torno al live action.

“¡Alerta de mensaje nuevo! Sombreros de Paja, no querrán perderse lo que sucederá a la 1 p.m. PST”, señaló la plataforma de streaming en sus redes sociales, junto a un escrito que señala “mensaje entrante“, con la característica imagen de incógnito de Eiichiro Oda.

🐌 NEW MESSAGE ALERT! 👀 Straw Hats, you won’t want to miss what’s happening at 1 PM PST. #OnePieceNetflix #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/HabSgOq2KO

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 14, 2023