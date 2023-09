¿Fin de la ilusión? Director de “God of War” se refirió a la posibilidad de que ‘La Roca’ interprete a Kratos

En marzo del 2022 te contamos sobre los primeros indicios de la adaptación de God of War que sigue tomando forma poco a poco y de la cual recientemente se aclararon algunos rumores en torno a la eventual participación de ‘La Roca’.

La industria del entretenimiento cinematográfico ha mantenido una inclinación por llevar las historias de los videojuegos a un formato televisivo, una apuesta arriesgada que puede significar un gran éxito. En este contexto, el título de PlayStation asoma como una gran opción al ser uno de los más populares de los últimos años.

Fue desde Amazon que optaron por sacar adelante esta serie, generando una gran ilusión entre los fanáticos por lo que se pueda llegar a hacer. Así, una vez anunciada de manera oficial, aparecieron las infaltables especulaciones.

Entre los diferentes rumores por la época e historia vista en el juego que abordaría abordar la trama también se comenzó a hablar sobre el casting, específicamente sobre el papel de Kratos. Como era de esperarse, surgieron varias propuestas en redes sociales, algunas más acertadas que otras.

En medio de tantos nombres, uno de los que más llamaba la atención era el de Dwayne Johnson, una opción bien valorada por la comunidad. El hype fue creciendo cada vez más y el rumor llegó hasta los propios productores, quienes se refirieron al caso.

Cory Barlog, director del juego God of War (2018) salió al paso de quienes vinculan a ‘La Roca’ al proyecto de Prime Video, algo que fue abordado incluso por diversos portales especializados. “Literalmente nunca he escuchado nada sobre esto“, fueron sus palabras, dejando en claro que no es una posibilidad real al menos por ahora. Además, hay que esperar a ver si el propio actor aludido hace alusión al tema.

El otro gran candidato

Más allá de que un descarte (temporal y primario) de ‘La Roca’ para el papel de Kratos haya decepcionado a muchos fanáticos, hay otro nombre que ha sonado con fuerza y también es bien recibido.

Se trata de Christopher Judge, quien realmente está detrás del icónico personaje, pues le dio voz en el juego del 2018 y en GoW Ragnarok. Si bien no cuenta con una destacada trayectoria como actor, podría ser un desafío interesante.

Por otra parte, ya ha expresado interés en asumir este papel en la serie y así poder potenciar su rol como Kratos más allá de la experiencia gamer. Pero también hay que recordar que en su momento propuso a Dave Bautista como una “genial” opción.

Solo queda ser pacientes y mantenerse atentos ante cualquier actualización sobre la serie para conocer al intérprete que asumirá el importante trabajo.