¡Ya es oficial! Amazon Prime Video anunció la serie live-action de “God of War”

Durante las últimas horas se confirmó de manera oficial que Prime Video está trabajando en una serie live-action sobre el popular videojuego God of War.

En marzo de este año te contamos sobre esta noticia, adelantando la idea de Amazon para realizar una adaptación del exitoso título de PlayStation.

Ahora, tras varios meses de incertidumbre en los que no se tuvieron más actualizaciones, la compañía finalmente hizo el anuncio. Y, más allá de confirmarlo, aseguran que el proyecto ya está en desarrollo.

Si bien no entregaron muchos detalles al respecto, compartieron una publicación en Twitter donde se da cuenta de que ya están encargando de los trabajos iniciales.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Si bien la serie ya fue confirmada, hay que tener en cuenta que, al tratarse un live-action, existen grandes interrogantes sobre qué actores le darán vida a cada personaje.

Por el momento, desde Amazon no quisieron profundizar en el tema informando solamente lo básico en torno al proyecto. A lo que sí respondieron fue a una duda que se instaló desde marzo, en qué momento se situará la trama.

Hay que tener en cuenta que, cuando la franquicia tenía solo tres videojuegos, ya había un amplio interés de varias compañías para realizar una adaptación cinematográfica.

En este sentido, la propia imagen que adjuntaron en redes sociales da indicios sobre la etapa en la vida de Kratos que veremos en pantalla; las nuevas entregas basadas en la mitología nórdica.

Más detalles sobre el proyecto

Más allá de lo poco que ha comunicado Amazon Prime Video sobre la próxima serie de God of War, se filtraron importantes puntos que dan indicios de lo que podremos ver.

Gracias a un informe de The Hollywood Reporter conocemos al equipo que estará detrás de este proyecto. Rafe Judkins será el productor ejecutivo, repitiendo su labor realizada para The Wheel of Time (2021).

En el mismo cargo, además de cumplir labores de guionistas, estará la dupla conformada por Mark Fergus y Hawk Ostby, ambos nominados al Premio Oscar por sus trabajos en Children of Men (2006) y Iron Man (2008).

Vernon Sanders, director de televisión de Amazon Studios valoró la posibilidad de asumir esta adaptación. “God of War es una franquicia sólida, basada en personajes que creemos que cautivarán a nuestros clientes globales tanto con sus mundos expansivos e inmersivos, como con su rica narración”.

“Nos sentimos honrados de compartir la aventura de explorar la mitología de God of War de una manera tan trascendental con Sony Pictures Television. También estarán PlayStation Productions y Santa Monica Studio (desarrolladores del juego)”, agregó.

Sinopsis

Con la trama nórdica, presente en las últimas entregas de la franquicia, ya ratificada, se entregaron detalles sobre la historia que veremos en pantalla.

“Cuando muere su amada esposa, Kratos emprende un peligroso viaje con su hijo para esparcir sus cenizas desde el pico más alto: el último deseo de su esposa. Kratos pronto se da cuenta de que el viaje es una búsqueda épica disfrazada”.

“Así, pondrá a prueba los lazos entre padre e hijo, y obligará a Kratos a luchar contra nuevos dioses y monstruos por el destino del mundo”, dice la sinopsis.

En este contexto, considerando que es lo que se plasmó en el juego del 2018, los miembros del personal desarrollador estarán presente para supervisar la creación de la historia.