La espera para la llegada de la versión live-action de One Piece al streaming está a punto de acabar. Esto último porque tan solo quedan algunas horas para presenciar las aventuras de Monkey D. Luffy y compañía en una nueva propuesta impulsada por Netflix.

Liderada por el actor mexicano Iñaki Godoy, la serie también sumó a otros nombres como Taz Skylar, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson y Arata Mackenyu. Todo para construir las personalidades de aquellos personajes que llevan décadas en las hojas y unos cuantos años más en la TV.

En concreto, la historia gestada por la mente del mangaka Eiichiro Oda llegará durante la jornada del jueves a la plataforma. Eso sí, habrá que madrugar o no dormir porque la hora pactada es a las 03:00 AM.

La trama sigue precisamente al personaje de Godoy, un joven con piel de goma que tiene una meta clara: ser el Rey de los Piratas. Ahí entran al juego el resto de personajes, entre los que se cuentan Sanji, Usopp, Nami o Roronoa Zoro. Una serie de miembros que lo ayudarán en dicho objetivo.

Lo sabido es que la nueva versión despierta altas expectativas y también opiniones dubitativas. Mal que mal, se trata de la serie de manga más vendida de la historia desde su llegada en el año 1997. Pero también esta es su primera exploración en un terreno similar, una aventura en streaming que por momentos trae a la memoria la vapuleada adaptación de Death Note bajo el mismo sello.

Por fin. 🤩¡Estreno a la vistaaaa!

¿A qué hora estrena One Piece? 🏴‍☠️ #OnePieceMX

12:00 am PT

🇲🇽 1:00 am

🇬🇹 1:00 am

🇳🇮 1:00 am

🇭🇳 1:00 am

🇨🇴 2:00 am

🇵🇪 2:00 am

🇵🇦 2:00 am

🇪🇨 2:00 am

🇨🇺 3:00 am

🇻🇪 3:00 am

🇧🇴 3:00 am

🇩🇴 3:00 am

🇵🇷 3:00 am

🇵🇾 3:00 am

🇨🇱 3:00 am

🇺🇾 4:00 am

🇦🇷 4:00 am

— Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 30, 2023