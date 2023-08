Emmy 2023: cuál es la nueva fecha de los premios que coronan a lo mejor de la TV

En medio de la huelga de actrices y actores que remece a la industria creativa de Hollywood, los Premios Emmy 2023 entregaron novedades sobre la realización de su ceremonia televisada.

A finales de julio se anunció que el evento había sido pospuesto hasta un día no definido. Este jueves se confirmó la nueva fecha pactada por Fox y la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

Finalmente, el evento se realizará el próximo 15 de enero de 2024. Curiosamente, coincide con el Día de Martin Luther King Jr. Una conmemoración anual en Estados Unidos.

Siendo así, el 75.° aniversario de los Emmy se realizará en las dependencias del Teatro Peacock, en Los Angeles, Estados Unidos. El espacio puede albergar a más de 7.000 asistentes.

“Honrará a los talentosos artistas, escritores, directores y artesanos cuyo trabajo ha entretenido, inspirado y conectado a los espectadores de todo el mundo a lo largo del año pasado”, añadieron desde la producción sobre de cara a la nueva instancia.

Ahora bien, la lista de este año tiene ciertas particularidades como las tres nominaciones que recibió el actor Pedro Pascal por su trabajos en The Last of Us, Patagonia: La vida al borde del mundo y Saturday Night Live (SNL).

Claro que también es la instancia, es una de las más interesantes de los últimos años. Mal que mal, en una misma noche se verán las caras las temporadas más recientes de ficciones como Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The White Lotus y Succession.