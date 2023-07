Premios Emmy: Pedro Pascal recibe tres nominaciones incluyendo Mejor Actor por rol en “The Last of Us”

La mañana de este miércoles el actor chileno radicado en Estado Unidos, Pedro Pascal, fue nominado por primera vez a los prestigiosos Premios Emmy, por su rol en la serie The Last of Us.

En concreto, los galardones catalogados como los “Oscar de la TV” dieron a conocer esta jornada los postulantes a sus diversas categorías, incluyendo al chileno como uno de los postulantes.

En concreto, Pedro Pascal fue nominado en la categoría de Mejor Actor en una serie de Drama, por su rol de “Joel” en The Last Of Us de HBO, en donde compartirá con Jeff Bridges de The Old Man, Bob Odenkirk de Better Call Saul y Brian Cox, Kieran Culkin y Jeremy Strong de Succession.

De igual forma, el chileno fue postulado a Narrador Destacado por su participación en Patagonia: La vida al borde del mundo y Mejor Host por su presentación en Saturday Night Live (SNL).

Mejor Serie de Drama

Además de la nominación del chileno, la serie que protagoniza en HBO fue nominada a Mejor Serie de Drama, junto a Andor, Better Call SauL, The CrowN, House of the Dragon, Succession, The White Lotus y Yellowjackets.

Los 75º Premios Emmy tendrá lugar el próximo 18 de septiembre, mientras que los galardones técnicos, Creative Arts Emmy Awards, se entregarán en dos ceremonias el 3 y 4 de septiembre