Lo último del MCU: mira las nuevas imágenes de “The Marvels”

Cada vez falta menos para el estreno de The Marvels y durante las últimas horas se liberaron nuevas imágenes oficiales en las que podemos ver con más detalles a las protagonistas de la esperada cinta.

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose y a pesar de que varios de sus personajes centrales y más populares han desaparecido, también han llegado rostros nuevos.

Con el pasar de los años, y por medio de diferentes títulos, el UCM recibió la llegada de Monica Rambeau/Photon, Kamala Khan/Ms. Marvel y quien sea, probablemente la más conocida, Carol Danvers/Capitana Marvel.

Las tres superheroínas buscan seguir haciéndose un espacio importante en la franquicia y esta película es la gran oportunidad para hacerlo. Además, destaca por ser el primer proyecto liderado únicamente por mujeres en el estudio. Pero no lo es dentro del género de superhéroes, ya que DC lo había hecho antes con Aves de Presa.

Precisamente son ellas, las protagonistas, quienes se lucen en las fotos liberadas de manera exclusivas por Entertainment Weekly. Específicamente, en las imágenes de The Marvels podemos ver a Brie Larson (Carol), Teyonah Parris (Monica) y Iman Vellani (Kamala) dejando ver con gran detalle sus trajes.

También destaca un nuevo vistazo a Samuel L. Jackson como Nick Fury, quien juega un papel fundamental en la historia de Capitana Marve. En este sentido, hay que recordar que el título llega como una secuela del film homónimo.

