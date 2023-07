Mira el nuevo tráiler de “Blue Beetle”, otra esperanza para DC

Durante esta semana se liberó un nuevo tráiler de Blue Beetle, la nueva apuesta del universo cinematográfico de DC con la que espera repuntar tras una seguidilla de fracasos.

La franquicia de superhéroes busca renovar su presencia en el cine de la mano de James Gunn. Sin embargo, el reinicio no ha tenido los mejores indicios. Si bien aún no entramos de lleno en esta nueva era, los últimos estrenos no han tenido el éxito esperado y eso genera preocupación.

Pero Blue Beetle llegará con ese impulso renovado, lo que genera esperanza entre los directivos y el público. Además, desde que se anunció su realización y, posteriormente, se liberó el primer adelanto, se han puesto varias fichas en ella.

Ahora, con las nuevas imágenes de la película vemos más sobre Jaime Reyes y cómo lleva su transformación en el Escarabajo Azul, experimentando con sus sorprendentes habilidades.

Además, se nos presentó de manera oficial al poderoso villano de la historia, quien busca hacerse con los poderes del escarabajo alienígena, por lo que se enfrentará al joven protagonista.

“Vamos a cambiar el mundo con el poder del Escarabajo. ¡Me pertenece a mí”, proclama victoria Kord, parte de la empresa Kord Industries.

Mira el tráiler final de Blue Beetle a continuación:

Detalles de la película

La cinta está dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, quien da un importante salto en su carrera profesional con este título bajo la firma de WB y entrando al universo DC.

John Rickard ejerce como productor, mientras que el guion corrió por parte de Gareth Dunnet-Alcocer, quien tuvo la misión de adaptar la historia de este superhéroe de cómics creado por Charles Nicholas Wojtkowski.

En el reparto destaca el rol protagónico de Xolo Maridueña interpretando a Jaime Reyes / Blue Beetle. El actor estadounidense con raíces cubano-ecuatorianas tendrá su debut en el cine luego de tener un importante papel en Cobra Kai.

El resto del elenco lo componen Susan Sarandon, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar y Raoul Trujillo, entre otros.

La película tiene agendado su estreno para el próximo 17 de agosto.