“Blue Beetle”: mira el primer tráiler de la nueva película de DC

Durante la mañana de este lunes, 3 de abril, se liberó el primer tráiler de Blue Beetle, la nueva y esperada película de DC que marca el inicio de una nueva era.

Warner Bros. Discovery ya se prepara para iniciar con esta nueva etapa de la franquicia de superhéroes con James Gunn al mando y uno de los estrenos claves será precisamente este título.

Originalmente, la planificación para el proyecto era que llegara directamente al streaming, específicamente a HBO Max. Sin embargo, desde la compañía tienen la suficiente confianza como para que su estreno sea en cines.

Lo sucedido con Shazam 2 no preocupa de sobre manera a los ejecutivos y esperan que la próxima película sea el repunte de la franquicia en la taquilla. Además, confían en que al tratarse de una nueva historia, que no tenía versión live-action oficial, sea llamativo para el público.

El film nos presenta a Jaime Reyes, un adolescente mexicano que consigue superpoderes cuando se encuentra con un escarabajo alienígena. Al unir fuerzas, se forma un poderoso exoesqueleto alrededor de su cuerpo.

Con el tráiler publicado por Warner Bros se logra apreciar el tono que tendrá Blue Beetle, una película con mucha acción que nos pone en una posición de descubrimiento de nuevos poderes, al igual que el protagonista y, por su puesto, el infaltable toque de humor.

La cinta está dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, quien da un importante salto en su carrera profesional con este título bajo la firma de WB y entrando al universo DC.

John Rickard ejerce como productor, mientras que el guion corrió por parte de Gareth Dunnet-Alcocer, quien tuvo la misión de adaptar la historia de este superhéroe de cómics creado por Charles Nicholas Wojtkoski.

En el reparto destaca el rol protagónico de Xolo Mariduena interpretando a Jaime Reyes / Blue Beetle. El actor estadounidense con raíces cubano-ecuatorianas tendrá su debut en el cine luego de tener un importante papel en Cobra Kai.

El resto del elenco lo componen Susan Sarandon, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar y Raoul Trujillo, entre otros.

Blue Beetle tiene agendado su estreno para el próximo 18 de agosto en los cines estadounidenses a falta de confirmar su llegada a Chile y el resto de Latinoamérica.

Did I tell you that #BlueBeetle rocks? Only in theaters August 18. pic.twitter.com/RnobY1Pwrk

— James Gunn (@JamesGunn) April 3, 2023