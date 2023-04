Rumor en Star Wars: John Boyega podría volver a la franquicia

Durante las últimas horas salió a la luz un rumor que apunta a un eventual regreso de John Boyega a la nueva era cinematográfica de Star Wars. Esta posibilidad revolucionó a los fanáticos, quienes han tenido opiniones divididas en torno al personaje.

No hay dudas sobre el gran éxito que tiene la franquicia creada por George Lucas; se trata de uno de los títulos con más fanáticos en todo el mundo y con una apuesta que marcó un hito en la historia del cine.

A más de 46 años del estreno de Una Nueva Esperanza, el mundo ficticio sigue expandiéndose cada vez más, con todo tipo de proyectos; libros, series (animadas y live-action), películas y más.

Bajo este contexto, hace un par de semanas se anunció la creación de una nueva trilogía que continuará con la historia y que también contará con el comentado regreso de Daisy Ridley en su papel de Rey.

Pero más allá del retorno de la actriz, hoy los fanáticos tienen su atención puesta en el posible regreso de Boyega en su rol como Finn. Si bien se ha especulado con esto desde hace un tiempo, ahora existe mayor fuerza con supuestas “fuentes” confiables.

En el podcast The Hot Mic, John Rocha reveló que “un par de fuentes diferentes” afirman que “John Boyega volverá” para las futuras películas de Star Wars. Más preciso aún, se apuntó al film previsto para el 2025 bajo la dirección de Sharmeen Obaid-Chino.

New rumors are saying John Boyega will join Daisy Ridley in the New Jedi Order film

Can’t wait 💙 pic.twitter.com/5Ej7A65isO

— Star Wars Holocron (@sw_holocron) April 21, 2023